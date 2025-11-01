МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Тюльпан» ликвидировал дроноводов ВСУ в Днепропетровской области

Кадры Минобороны России показывают работу артиллеристов и точное поражение цели, зафиксированное с беспилотников.
2025-11-01 11:29:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Восток» нанес точный удар по укрепленному пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

После получения разведданных от операторов дронов артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию, развернули орудие и открыли огонь. Разведывательные беспилотники, находившиеся в воздухе, корректировали стрельбу в режиме реального времени. В результате серия прицельных выстрелов полностью уничтожила цель - пункт управления и находившуюся там живую силу противника.

На опубликованных кадрах видно, как в засаде среди деревьев расчет «Тюльпана» ведет огонь. В момент выстрела камера фиксирует ослепительную вспышку и мощный выброс пламени - орудие буквально озаряет окрестности, подсвечивая листву и фигуру артиллериста.

Далее показаны кадры с беспилотника, где видно, как камера в инфракрасном режиме берет в прицел укрепленную позицию противника. Через несколько секунд точное попадание - в месте, где находилось укрепление, поднимается густое облако дыма и пыли.

Ранее сообщалось, что артиллерийский огонь «Тюльпана» нарушил координацию беспилотных подразделений ВСУ, что позволило штурмовым группам группировки войск «Восток» продвинуться вперед на данном участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #тюльпан #Днепропетровская область #группировка восток #Дроноводы
