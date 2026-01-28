В Подмосковье простились с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным

Прощание с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным прошло в подмосковном Жуковском - в отряде «Центроспас». Это специальное подразделение МЧС для проведения поисково-спасательных работ особой сложности.

Легошин был одним из его основателей. Заслуженный спасатель России возглавил «Центроспас» 30 лет назад и руководил им до 2003 года. Его память пришли почтить коллеги, которые отметили неоценимый вклад Легошина в профессию.

«Он стал легендой для спасательной службы России... Благодаря ему спасены многие человеческие жизни», - сказал первый начальник отряда «Центроспас» Михаил Фалеев.

Напомним, Андрей Легошин скончался 26 января. Ему было 63 года.