МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье простились с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным

Один из основателей отряда «Центроспас» МЧС России скончался в возрасте 63 лет.
Глеб Владовский 28-01-2026 18:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прощание с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным прошло в подмосковном Жуковском - в отряде «Центроспас». Это специальное подразделение МЧС для проведения поисково-спасательных работ особой сложности.

Легошин был одним из его основателей. Заслуженный спасатель России возглавил «Центроспас» 30 лет назад и руководил им до 2003 года. Его память пришли почтить коллеги, которые отметили неоценимый вклад Легошина в профессию.

«Он стал легендой для спасательной службы России... Благодаря ему спасены многие человеческие жизни», - сказал первый начальник отряда «Центроспас» Михаил Фалеев.

Напомним, Андрей Легошин скончался 26 января. Ему было 63 года.

#в стране и мире #Подмосковье #МЧС России #центроспас #Андрей Легошин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 