В «Центроспасе» рассказали, как Легошин повлиял на работу спасателей

Смерть одного из создателей отряда «Центроспас» МЧС России Андрея Легошина стала глобальной потерей. Об этом рассказал «Звезде» начальник отряда Александр Кресан.

«Это глобальная потеря для отряда... Этот человек начинал создавать как в профессиональной, так и в практической плоскости систему реагирования в Российской Федерации», - уточнил он.

Кресан также отметил, что Легошин принимал участие во всех самых серьезных гуманитарных операциях.

Ранее сообщалось, что Заслуженный спасатель РФ скончался в возрасте 63 лет. Точная причина смерти не указывается.