В НВВКУ разработали шлем с тепловизором и FPV-камерой для операторов БПЛА

В Новосибирском высшем военном командном училище разработали многофункциональный шлем для операторов беспилотников, совмещающий тепловизор и FPV-камеру. О новой разработке рассказала наш корреспондент Надежда Котормус.

Как поясняют специалисты научной лаборатории Новосибирского высшего военного командного училища, ключевая особенность системы - объединение тепловизионного датчика и FPV-камеры в единую конструкцию. Тепловизор встроен в очки и закреплен на шлеме с помощью оригинального крепления собственной разработки.

«По замыслу разработчиков, тепловизионный компонент позволяет оператору в темное время суток беспрепятственно добраться до позиции, а после, не тратя времени на смену экипировки, сразу приступить к управлению дроном», - пояснила Котормус.

Разработка может подключаться к наземной станции управления и работать в расширенном диапазоне частот. Это позволяет использовать не только FPV-дроны, но и другие типы беспилотников. Опытные образцы уже прошли апробацию в зоне специальной военной операции и получили положительные отзывы.

Параллельно в НВВКУ представили еще одно решение - складную карбоновую раму для квадрокоптеров. Конструкция позволяет приводить дрон в боевое положение всего за несколько секунд. Идею удалось реализовать совместно с конструкторским бюро из Новокузнецка, где разработку уже масштабировали до серийного производства.

«Наши коллеги уже масштабируют это, выпускают каждый месяц около тысячи рам, и это все теперь пошло в зону специальной операции», - отметил начальник учебной лаборатории роботизированных комплексов разведки и комплексов разведки с БПЛА НВВКУ Александр Назаров.

Отдельное направление работы - электронные компоненты. В сотрудничестве с Институтом ядерной физики создана специализированная плата для системы сброса боеприпасов. Она изготовляется с применением роботизированного оборудования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.