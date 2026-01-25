МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе

Главы государств проведут в среду в Москве переговоры.
Глеб Владовский 28-01-2026 14:02
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа затронут тему ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«(Состоится. - Прим. ред.) обмен мнениями по ситуации в регионе. Есть о чем поговорить», - уточнил пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Напомним, в среду, 28 января, Ахмед аш-Шараа приедет с рабочим визитом в Москву. Там он встретится с Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят также развитие двусторонних связей в различных сферах.

#в стране и мире #сирия #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #Ахмед аш-Шараа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 