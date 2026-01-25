В Кремле заявили, что Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа затронут тему ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«(Состоится. - Прим. ред.) обмен мнениями по ситуации в регионе. Есть о чем поговорить», - уточнил пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Напомним, в среду, 28 января, Ахмед аш-Шараа приедет с рабочим визитом в Москву. Там он встретится с Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят также развитие двусторонних связей в различных сферах.