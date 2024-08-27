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Расчет «Мста-Б» показал уничтожение танка ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА обнаружил вражеский танк, когда тот выдвинулся на огневую позицию, чтобы нанести удар по нашим подразделениям.
2024-08-27 05:00:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил танк ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны показало кадры работы наших артиллеристов.

Беспилотник обнаружил танк, когда тот выдвинулся на огневую позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям. Сразу после этого расчет «Мста-Б» нанес удар по цели.

Противник постоянно пытается проводить контратакующие действия на Ореховском направлении в Запорожской области, но артиллерия группировки войск «Днепр» оперативно пресекает все вражеские поползновения. Только на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также не один десяток орудий полевой артиллерии, танков и боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее расчет ЗРК «Бук-М2» сбил в небе над Херсонской областью две ракеты HIMARS, выпущенные украинскими националистами. Сообщается, что эти ракеты были нацелены на мирное население левобережья Днепра.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танк #Мста-Б #ВСУ #запорожская область
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