Расчет 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил танк ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны показало кадры работы наших артиллеристов.

Беспилотник обнаружил танк, когда тот выдвинулся на огневую позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям. Сразу после этого расчет «Мста-Б» нанес удар по цели.

Противник постоянно пытается проводить контратакующие действия на Ореховском направлении в Запорожской области, но артиллерия группировки войск «Днепр» оперативно пресекает все вражеские поползновения. Только на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также не один десяток орудий полевой артиллерии, танков и боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее расчет ЗРК «Бук-М2» сбил в небе над Херсонской областью две ракеты HIMARS, выпущенные украинскими националистами. Сообщается, что эти ракеты были нацелены на мирное население левобережья Днепра.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.