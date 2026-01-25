МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи за превышение полномочий

По данным следствия, Валерий Слука вынес несколько неправосудных решений без должного рассмотрения исков.
Глеб Владовский 28-01-2026 16:28
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Центрального районного суда города Сочи за превышение полномочий. Об этом сообщил телеканал RT.

По данным следствия, с июня 2021 по июль 2022 года Валерий Слука выносил решения и без полноценного рассмотрения исков, а также необоснованно принимал их к производству. Как итог, он вынес семь заведомо неправосудных решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков из муниципальной собственности.

В СК подчеркнули, что апелляционные решения отменены, а земельные участки вернули прежним владельцам.

Подозреваемому грозит до 11 лет тюремного заключения.

#в стране и мире #Уголовное дело #Александр Бастрыкин #превышение должностных полномочий #Следственный комитет РФ
