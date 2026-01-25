Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи за превышение полномочий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Центрального районного суда города Сочи за превышение полномочий. Об этом сообщил телеканал RT.
По данным следствия, с июня 2021 по июль 2022 года Валерий Слука выносил решения и без полноценного рассмотрения исков, а также необоснованно принимал их к производству. Как итог, он вынес семь заведомо неправосудных решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков из муниципальной собственности.
В СК подчеркнули, что апелляционные решения отменены, а земельные участки вернули прежним владельцам.
Подозреваемому грозит до 11 лет тюремного заключения.
