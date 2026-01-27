МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ТЦК мобилизовал украинца, не умеющего читать и писать из-за детской травмы

По его словам, последствия травмы сохраняются до сих пор. Мужчина не умеет читать и писать, не помнит даты, включая собственный день рождения, и быстро забывает полученные инструкции.
27-01-2026 10:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине мобилизовали мужчину с тяжелыми проблемами памяти, полученными после детской травмы. Об этом, со слов пленного военнослужащего ВСУ, сообщило Минобороны России.

Речь идет о сапере ВСУ Николае Бабенко, который сдался в плен военнослужащим группировки войск «Север» в Сумской области. По его словам, он стал жертвой принудительной мобилизации - сотрудников ТЦК он встретил прямо на своем огороде.

«Пришел на огород. Подъезжает машина, вылезают наши ТЦК, требуют документы. Ну какие документы, если я пришел на огород?» - пояснил пленный.

Бабенко рассказал, что его без объяснений посадили в машину, привезли домой за документами и сразу же доставили в военкомат, а затем в больницу. Полноценное медицинское обследование, по его словам, проведено не было - он лишь сдал анализы, после чего документы о годности к службе оказались подписанными без его участия.

Пленный сообщил, что в детстве получил тяжелую черепно-мозговую травму - его ударили кирпичом по голове, после чего он два месяца находился в коме.

«Я не могу сказать, когда день рождения, какой год. Я ни читать, ни писать не умею - не знаю, как они ловят людей. Я автомат первый раз вижу, и день-два - забываю, что нужно с ним делать», - рассказал он.

На позиции, по словам Бабенко, его поставили наблюдать за местностью и железной дорогой, передавая информацию по рации. После взрыва рядом с укрытием украинским военнослужащим было предложено сдаться. Они вышли и сложили оружие. Военнопленный также отметил, что в плену к нему относятся нормально и насилию он не подвергался.

Другой пленный ранее рассказал о задаче, которую поставило командование его подразделению. Как следует из его слов, бойцам приказали оборудовать позицию и открывать огонь по любым приближающимся - без различия, свои это или противник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #мобилизация #пленный #Украинские боевики #тцк
