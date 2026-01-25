МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы группировки «Запад» применили роботы «Курьер» при эвакуации раненых

Беспилотные системы применяются не только в воздухе, но и на земле. Наземные роботизированные комплексы «Курьер» используют для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых с переднего края.
Алексей Сапожков 28-01-2026 14:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» применяют наземные роботизированные комплексы «Курьер» для эвакуации раненых и подвоза грузов в зоне проведения специальной военной операции. О работе беспилотных систем на передовой рассказал наш корреспондент Алексей Сапожков.

Робот способен проходить до 10 километров и перевозить до 250 килограммов груза. При устойчивой связи оператор может находиться даже в подземном укрытии, вне зоны поражения.

«Управлять "Курьером" просто: левый стик - вперед и назад, правый - влево и вправо. Справится любой, кто держал в руках джойстик от игровой приставки», - отметил Сапожков.

Сотни метров подземных коридоров ведут к выходу на поверхность. Бойцы выносят массивные ящики - внутри разведывательные беспилотники. Сборка занимает считаные минуты - «Суперкам» устанавливают на пневматическую катапульту и готовят к запуску. Этот дрон предназначен для разведки и корректировки огня. Уже через несколько минут после старта в объективе появляется техника ВСУ. Координаты передаются мгновенно - следом удар барражирующего боеприпаса «Ланцет». Цель уничтожена.

«Работаем в паре, по кругу. Одна "птичка" висит в воздухе, вторая уже подлетает, чтобы не было разрыва по трансляции. Как только батарея садится - сразу меняем», - объяснил оператор БПЛА с позывным Сокол.

За время СВО тактика применения беспилотников заметно усложнилась и стала эффективнее. Сегодня без дронов невозможно представить современный бой. Именно поэтому были созданы Войска беспилотных систем. Расчеты, относящиеся к 4-му отдельному батальону беспилотных систем 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в работе используют связку разведывательных дронов «Суперкам» и Zala. Противник пытается противодействовать всеми способами.

«Как только нас обнаруживают, сразу начинают давить РЭБом. Пропадает картинка, связь. Приходится выходить из зоны подавления и заново заходить», - поделился оператор БПЛА с позывным Леший.

ВСУ также пытаются сбивать беспилотники средствами ПВО и запускают так называемых «охотников на дроны». Однако стоимость таких перехватов зачастую превышает цену самих аппаратов. При этом оператор находится в безопасности, а противник теряет ресурсы значительно быстрее. Российская разведка ведет наблюдение за полем боя круглосуточно - зачастую погодные условия влияют сильнее, чем действия ВСУ.

«От погоды зависит многое. Можно ли запускать "птицу", какие будут риски. В дождь, снег или град запускать нельзя - слишком велика вероятность потерять машину», - сказал метеоролог батальона с позывным Борода.

Несмотря на близость линии боевого соприкосновения, в тылу подразделения созданы все условия для службы - оборудованы казармы, столовая, прачечная.

«Подразделение создано недавно, но боевые задачи выполняем с первых дней. Результаты есть - и они хорошие. Противника бьем уверенно», - подчеркнул заместитель командира подразделения с позывным Горец.

Среди подтвержденных результатов - уничтоженная техника западного производства, включая танки Leopard и Abrams, а также пункты временной дислокации ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

