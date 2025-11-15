Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газа и Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», - указано в заявлении.

Во время разговора они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Также подняли тему развития событий в секторе Газа на фоне соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, обстановки вокруг иранской ядерной программы. Кроме этого, обменялись мнениями в вопросах стабилизации в Сирии.

Сегодня вечером российский лидер уже провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обменялись мнениями по целому ряду вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, в том числе и в сфере энергетики. Стороны договорились поддерживать контакт перед предстоящим саммитом ОДКБ в Бишкеке и традиционной встречей лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в конце года.