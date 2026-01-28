МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд в Финляндии приговорил к условным срокам двух студентов из России

Их обвиняют в нарушении санкционного законодательства.
Тимур Юсупов 28-01-2026 14:38
© Фото: IMAGO, Roni Rekomaa, Global Look Press

Суд в Финляндии приговорил двух студентов из России к условным срокам за перевоз через границу товаров двойного назначения. Как сообщает местное издание Yle, граждане РФ обвиняются в нарушении санкционного законодательства.

Согласно имеющимся данным, юноша и девушка 1998 и 2005 годов рождения соответственно совместно с третьим лицом на протяжении двух лет переправляли в Россию ноутбуки, процессоры для компьютеров, смартфоны, дроны и лазерные дальномеры. Общая стоимость перевезенных товаров составила более 140 тысяч евро.

В результате судебного разбирательства молодой человек был приговорен к условному тюремному заключению на срок в один год, а его подельница, в свою очередь, получила лишь четыре месяца.

Ранее президент Финляндии выступил с заявлением, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Политик также выразил уверенность, что его страна якобы является лучшей в мире.

