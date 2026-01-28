Экипаж Ка-52М уничтожил боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали летчики армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты по заранее разведанным целям.

Завершив пуски, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы понизить шансы неприятеля сбить вертолет. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета.

Экипаж Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации. В тот раз летчики, как и в случае с Ка-52М, поддерживали военнослужащих группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.