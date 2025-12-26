Экипаж Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта и бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Север». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Летчик по имени Артем подчеркнул, что Ми-28НМ за время проведения спецоперации зарекомендовал себя положительно. Он позволяет летать на предельно малой высоте и огибать рельеф местности - все это позволяет не входить в зону ПВО неприятеля.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорник украинских боевиков. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.