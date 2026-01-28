Военный эксперт: Т-90 - лучший танк по критерию «цена/качество»

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Звезде» о главном преимуществе танка Т-90. Оно особенно востребовано в условиях крупномасштабных военных конфликтов.

«Машина по соотношению "цена/качество" - лучшая в мире», - сказал Кнутов, говоря о модификации Т-90М «Прорыв».

Он добавил, что в модификации «Прорыв» у Т-90 появилась новая башня, новая система управления, улучшенный двигатель и трансмиссия. Также разработчики улучшили и защиту танка.

Напомним, сегодня пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила нашему телеканалу о смерти Николая Молоднякова - одного из создателей танка Т-90. Юрий Кнутов, комментируя эту новость в разговоре со «Звездой», отметил, что смерть одного из разработчиков танка станет серьезной утратой для российской оборонной промышленности. При этом танк Т-90 будет лучшей памятью ушедшему из жизни конструктору, подчеркнул он.