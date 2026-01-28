МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный эксперт: Т-90 - лучший танк по критерию «цена/качество»

Сегодня скончался один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.
Тимур Шерзад 28-01-2026 14:15
© Фото: «Уралвагонзавод» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Звезде» о главном преимуществе танка Т-90. Оно особенно востребовано в условиях крупномасштабных военных конфликтов. 

«Машина по соотношению "цена/качество" - лучшая в мире», - сказал Кнутов, говоря о модификации Т-90М «Прорыв». 

Он добавил, что в модификации «Прорыв» у Т-90 появилась новая башня, новая система управления, улучшенный двигатель и трансмиссия. Также разработчики улучшили и защиту танка. 

Напомним, сегодня пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила нашему телеканалу о смерти Николая Молоднякова - одного из создателей танка Т-90. Юрий Кнутов, комментируя эту новость в разговоре со «Звездой», отметил, что смерть одного из разработчиков танка станет серьезной утратой для российской оборонной промышленности. При этом танк Т-90 будет лучшей памятью ушедшему из жизни конструктору, подчеркнул он.

#танки #Т-90 #Юрий Кнутов #наш эксклюзив #Николай Молодняков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 