МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер один из создателей танков Т-72 и Т-90 Николай Молодняков

О смерти конструктора «Звезде» сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.
28-01-2026 13:31
© Фото: концерн «Уралвагонзавод»

На 89-м году жизни умер выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков - один из ключевых разработчиков танков Т-72 и Т-90. О его смерти сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод», выразив соболезнования родным и близким инженера.

Николай Молодняков был заслуженным конструктором Российской Федерации, почетным машиностроителем, кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и дважды лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил развитию отечественной бронетанковой школы.

Будущий конструктор родился 19 августа 1937 года в поселке Семеновский Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1959 году окончил Челябинский политехнический институт и вскоре связал свою судьбу с «Уралвагонзаводом» и Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. За 66 лет работы он прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

Трудовая биография Николая Молоднякова неразрывно связана с созданием и модернизацией танков Т-72 и Т-90, которые стали основой бронетанковых войск России. В качестве заместителя главного конструктора он сыграл ключевую роль в разработке первого российского основного боевого танка Т-90, а также активно участвовал в налаживании его серийного производства. Особое внимание Молодняков уделял вопросам повышения защищенности и огневой мощи машин.

Большой вклад конструктор внес и в продвижение российской бронетехники за рубежом. Под его руководством проходили испытания танков Т-72С и Т-90С в разных странах мира. Эти демонстрации во многом способствовали заключению экспортных контрактов и организации лицензионного производства. Именно по его инициативе танк Т-90С впервые был показан в динамике на международной выставке IDEX в 1997 году.

Коллеги вспоминают Николая Александровича как принципиального, глубоко эрудированного и крайне трудолюбивого человека, который в любой момент был готов лично включиться в работу - будь то испытания техники или решение производственных задач.

Помимо конструкторской деятельности, Молодняков занимался наукой и подготовкой кадров. Он стал автором более 120 научных работ, долгие годы возглавлял экзаменационные комиссии в профильных учебных заведениях Нижнего Тагила и воспитал не одно поколение инженеров. Заслуги Николая Молоднякова отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом «Знак Почета».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #увз #конструктор #танкостроение #Николай Молодняков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 