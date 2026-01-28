Умер один из создателей танков Т-72 и Т-90 Николай Молодняков

На 89-м году жизни умер выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков - один из ключевых разработчиков танков Т-72 и Т-90. О его смерти сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод», выразив соболезнования родным и близким инженера.

Николай Молодняков был заслуженным конструктором Российской Федерации, почетным машиностроителем, кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и дважды лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил развитию отечественной бронетанковой школы.

Будущий конструктор родился 19 августа 1937 года в поселке Семеновский Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1959 году окончил Челябинский политехнический институт и вскоре связал свою судьбу с «Уралвагонзаводом» и Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. За 66 лет работы он прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

Трудовая биография Николая Молоднякова неразрывно связана с созданием и модернизацией танков Т-72 и Т-90, которые стали основой бронетанковых войск России. В качестве заместителя главного конструктора он сыграл ключевую роль в разработке первого российского основного боевого танка Т-90, а также активно участвовал в налаживании его серийного производства. Особое внимание Молодняков уделял вопросам повышения защищенности и огневой мощи машин.

Большой вклад конструктор внес и в продвижение российской бронетехники за рубежом. Под его руководством проходили испытания танков Т-72С и Т-90С в разных странах мира. Эти демонстрации во многом способствовали заключению экспортных контрактов и организации лицензионного производства. Именно по его инициативе танк Т-90С впервые был показан в динамике на международной выставке IDEX в 1997 году.

Коллеги вспоминают Николая Александровича как принципиального, глубоко эрудированного и крайне трудолюбивого человека, который в любой момент был готов лично включиться в работу - будь то испытания техники или решение производственных задач.

Помимо конструкторской деятельности, Молодняков занимался наукой и подготовкой кадров. Он стал автором более 120 научных работ, долгие годы возглавлял экзаменационные комиссии в профильных учебных заведениях Нижнего Тагила и воспитал не одно поколение инженеров. Заслуги Николая Молоднякова отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом «Знак Почета».

