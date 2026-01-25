Politico: здоровье Трампа все чаще становится темой для обсуждения у властей ЕС

Здоровье президента США Дональда Трампа все чаще становится темой для обсуждения во властных кругах Евросоюза. Об этом пишет американское издание Politico, со ссылкой на анонимного чиновника из ЕС.

По информации источника, все больше европейских политиков склоняется к мнению, что когнитивные способности американского лидера в последнее время явно ухудшились.

«Тема здоровья Трампа быстро становится все более обсуждаемой на всех уровнях», - утверждает собеседник газеты.

Одним из самых высокопоставленных госслужащих Евросоюза, обеспокоенных состоянием главы Белого дома, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Данную информацию изданию подтвердили сразу пятеро европейских дипломатов. Если верить свидетельствам очевидцев, после очередной встречи с Трампом Фицо заявил, что президент США находится «не в себе».

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп всячески скрывает признаки старения и возрастных заболеваний, в том числе с использованием косметики. Как утверждает газета, из-за собственной убежденности в своей «хорошей генетике», американский лидер пренебрегает рекомендациями врачей, не занимается никакими физическими упражнениями, кроме игры в гольф, а также употребляет большое количество жирной и соленой пищи, включая картофель фри и гамбургеры.