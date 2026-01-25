МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: здоровье Трампа все чаще становится темой для обсуждения у властей ЕС

Во властных кругах Евросоюза ходят слухи об ухудшении его состояния.
Тимур Юсупов 28-01-2026 13:45
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Здоровье президента США Дональда Трампа все чаще становится темой для обсуждения во властных кругах Евросоюза. Об этом пишет американское издание Politico, со ссылкой на анонимного чиновника из ЕС.

По информации источника, все больше европейских политиков склоняется к мнению, что когнитивные способности американского лидера в последнее время явно ухудшились.

«Тема здоровья Трампа быстро становится все более обсуждаемой на всех уровнях», - утверждает собеседник газеты.

Одним из самых высокопоставленных госслужащих Евросоюза, обеспокоенных состоянием главы Белого дома, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Данную информацию изданию подтвердили сразу пятеро европейских дипломатов. Если верить свидетельствам очевидцев, после очередной встречи с Трампом Фицо заявил, что президент США находится «не в себе».

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп всячески скрывает признаки старения и возрастных заболеваний, в том числе с использованием косметики. Как утверждает газета, из-за собственной убежденности в своей «хорошей генетике», американский лидер пренебрегает рекомендациями врачей, не занимается никакими физическими упражнениями, кроме игры в гольф, а также употребляет большое количество жирной и соленой пищи, включая картофель фри и гамбургеры.

#в стране и мире #Трамп #Дональд Трамп #ЕС #евросоюз #Роберт Фицо #президент США #политики ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 