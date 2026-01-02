WSJ: Трамп скрывает синяки и признаки старения гримом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится скрывать признаки старения и недомогания при помощи косметики для маскировки синяков на руках. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», - говорится в материале.

Издание сообщает, что глава Белого Дома часто пренебрегает рекомендациями медиков и полагается на то, что он сам называет «хорошей генетикой». Однако, по словам его помощников, знакомых и спонсоров часто приходится во время встреч повышать голос, поскольку Трампу сложно расслышать собеседников.

Также в статье говорится, что Трамп не выполняет систематически физические упражнения, кроме игры в гольф. Кроме того сообщается, что рацион американского президента включает большое количество жирной и соленой пищи, в частности картофель фри и гамбургеры.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Трамп может работать по 20 часов без сна в свои 79 лет. В интервью Fox News он заверил, что глава Белого дома абсолютно здоров, а его энергия зашкаливает.