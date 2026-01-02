МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Трамп скрывает синяки и признаки старения гримом

По данным издания, глава Белого дома демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни.
Игнат Далакян 02-01-2026 00:44
© Фото: PRESIDENT OF UKRAINE, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится скрывать признаки старения и недомогания при помощи косметики для маскировки синяков на руках. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», - говорится в материале.

Издание сообщает, что глава Белого Дома часто пренебрегает рекомендациями медиков и полагается на то, что он сам называет «хорошей генетикой». Однако, по словам его помощников, знакомых и спонсоров часто приходится во время встреч повышать голос, поскольку Трампу сложно расслышать собеседников.

Также в статье говорится, что Трамп не выполняет систематически физические упражнения, кроме игры в гольф. Кроме того сообщается, что рацион американского президента включает большое количество жирной и соленой пищи, в частности картофель фри и гамбургеры.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Трамп может работать по 20 часов без сна в свои 79 лет. В интервью Fox News он заверил, что глава Белого дома абсолютно здоров, а его энергия зашкаливает.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #здоровье #рацион #синяки #гамбургеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 