Корреспондент показал сборочную линию танков Т-90М и Т-72Б3М на Урале

Корреспондент «Звезды» побывал на «Уралвагонзаводе» и показал кадры производства танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для нужд специальной военной операции.

Сегодня президент России Владимир Путин прилетел в Свердловскую область. В программе визита - посещение НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран.

Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией Т-90 с повышением эксплуатационных характеристик и одним из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать вражескую бронетехнику на дальности до пяти километров.