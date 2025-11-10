МОК планирует запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит участвовать трансгендерным* спортсменам в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщила газета The Times.

По данным источника, решение будет принято в начале 2026 года, когда МОК получит научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами. Есть вероятность, что новая политика комитета может быть озвучена на сессии организации во время Олимпиады в Италии.

На данный момент трансгендеры* могут участвовать в женских соревнованиях. Однако итоговое решение остается за международными федерациями.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что допуск трансгендерных* спортсменов к соревнованиям, включая Олимпийские игры, ставит под угрозу существование спорта. Он не должен становиться площадкой для «сомнительных экспериментов». Российское дипломатическое ведомство добавило, что разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.