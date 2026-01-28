МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия

Также было нанесено огневое поражение вражеской базе горючего.
28-01-2026 12:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения местам хранения и подготовки к вылету украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Они попали в список целей, пораженных за сутки ударными беспилотниками, экипажами оперативно-тактической авиации, а также расчетами ракетных войск и артиллерии. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о поражении вражеской базы с горючим.

Наносилось огневое поражение и пунктам временной дислокации противника в 158 районах. Они принадлежали как вооруженным формированиям Украины, так и иностранным наемникам.

Ранее Минобороны России сообщало о поражении двух вертолетов ВСУ ударными беспилотниками ВС РФ. В тот раз применили «Герани», а пораженными целями оказались ударный Ми-24 и многоцелевой Ми-8. Их удалось подловить на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #Украина #дроны #Огневое поражение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 