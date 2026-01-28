ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения местам хранения и подготовки к вылету украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Они попали в список целей, пораженных за сутки ударными беспилотниками, экипажами оперативно-тактической авиации, а также расчетами ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о поражении вражеской базы с горючим.

Наносилось огневое поражение и пунктам временной дислокации противника в 158 районах. Они принадлежали как вооруженным формированиям Украины, так и иностранным наемникам.

Ранее Минобороны России сообщало о поражении двух вертолетов ВСУ ударными беспилотниками ВС РФ. В тот раз применили «Герани», а пораженными целями оказались ударный Ми-24 и многоцелевой Ми-8. Их удалось подловить на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.