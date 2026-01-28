Фамилия, ставшая символом МЧС: глава совета ветеранов о братьях Легошиных

Председатель Центрального совета ветеранов МЧС Шамсутдин Дагиров подчеркнул, что фамилия Легошины и МЧС России - одно и то же, так как с первого дня основания ведомства братья находились рядом. Об этом ветеран рассказал во время прощания с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным.

«В годы Великой Отечественной войны говорили: "Там, где Жуков - там победа!" Так и я могу уверенно сказать: когда Андрей Данатович со своим отрядом приезжал к месту чрезвычайной ситуации, все были уверены, что людей из-под завалов достанут живыми», - сказал Дагиров.

В понедельник стало известно о смерти заслуженного спасателя России Андрея Легошина. Ему было 63 года.

Легошин был одним из основателей отряда «Центроспас». С 1996 по 2003 год он возглавлял это подразделение. Спасатель вместе с братом Владимиром участвовал в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Армении, Иране и Турции. За свою работу он был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также персональным знаком «За честь и доблесть».