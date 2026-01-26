МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин

Легошин был заслуженным спасателем России.
Глеб Владовский 26-01-2026 15:41
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

Причина смерти не установлена. Заслуженному спасателю России было 63 года.

В 1996 году Легошин стал начальником отряда «Центроспас» и руководил им до 2003 года. Когда в декабре 1988 года в армянском городе Спитак случилось одно из самых страшных землетрясений в истории СССР, Легошин вместе с братом Владимиром прибыли туда одними из первых.  Он также принимал участие в ликвидации последствий землетрясений в Иране и Турции.

Легошин был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», персональным знаком «За честь и доблесть».

#спасатель #МЧС России #центроспас #Андрей Легошин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 