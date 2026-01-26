Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

Причина смерти не установлена. Заслуженному спасателю России было 63 года.

В 1996 году Легошин стал начальником отряда «Центроспас» и руководил им до 2003 года. Когда в декабре 1988 года в армянском городе Спитак случилось одно из самых страшных землетрясений в истории СССР, Легошин вместе с братом Владимиром прибыли туда одними из первых. Он также принимал участие в ликвидации последствий землетрясений в Иране и Турции.

Легошин был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», персональным знаком «За честь и доблесть».