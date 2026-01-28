МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Подмосковье огонь охватил почти 4 000 кв. м. производственных цехов

В ходе тушения у здания обрушилась кровля.
Тимур Юсупов 28-01-2026 11:46
© Фото: mchs_official, MAX © Видео: mchs_official, MAX

Крупное возгорание произошло на территории производственного здания в подмосковной Истре. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил площадь практически в 4 тысячи квадратных метров.

По имеющейся информации, пожар начался в одном из цехов предприятия и стремительно распространился по всему зданию. На место происшествия были отправлены множественные бригады огнеборцев.

 «В деревне Духанино огонь охватил, предварительно, 3750 квадратов цеха. На месте работают 47 специалистов и 16 единиц техники», - передает ведомство.

Сообщается, что пожарным уже удалось локализировать возгорание, однако в результате тушения произошло обрушение кровли здания, на площади более чем в 1,2 тысячи квадратных метров. Причины пожара на данный момент уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду 28 января, пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Якутии. Еще двое были госпитализированы с различными травмами.

#в стране и мире #пожар #огонь #Возгорание #пожарные #Истра #Подмоковье
