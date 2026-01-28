В Подмосковье огонь охватил почти 4 000 кв. м. производственных цехов

Крупное возгорание произошло на территории производственного здания в подмосковной Истре. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил площадь практически в 4 тысячи квадратных метров.

По имеющейся информации, пожар начался в одном из цехов предприятия и стремительно распространился по всему зданию. На место происшествия были отправлены множественные бригады огнеборцев.

«В деревне Духанино огонь охватил, предварительно, 3750 квадратов цеха. На месте работают 47 специалистов и 16 единиц техники», - передает ведомство.

Сообщается, что пожарным уже удалось локализировать возгорание, однако в результате тушения произошло обрушение кровли здания, на площади более чем в 1,2 тысячи квадратных метров. Причины пожара на данный момент уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

