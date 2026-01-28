МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подростка осудили на семь лет за подготовку поджога одного из зданий МО РФ

Молодой человек вышел на связь с украинскими террористами и уже успел подготовить коктейли Молотова.
Дима Иванов 28-01-2026 11:43
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Подростка осудили на семь лет за подготовку поджога административного здания Минобороны России в Тверской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Второй Западный окружной военный суд признал подростка виновным в подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. Наказание назначено в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в силу не вступил.

По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 года подросток установил через мессенджер Telegram контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Он провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью по интернет-инструкциям.

Подросток намеревался поджечь административные здания министерства обороны. Попытку теракта пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области и органы Следственного комитета.

Во вторник в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на железной дороге в Свердловской области.

#в стране и мире #Тверская область #фсб россии #Приговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 