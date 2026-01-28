Подростка осудили на семь лет за подготовку поджога одного из зданий МО РФ

Подростка осудили на семь лет за подготовку поджога административного здания Минобороны России в Тверской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Второй Западный окружной военный суд признал подростка виновным в подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. Наказание назначено в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в силу не вступил.

По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 года подросток установил через мессенджер Telegram контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Он провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью по интернет-инструкциям.

Подросток намеревался поджечь административные здания министерства обороны. Попытку теракта пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области и органы Следственного комитета.

Во вторник в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на железной дороге в Свердловской области.