В Свердловской области предотвратили теракт на железной дороге

Задержанные сами вышли на связь с украинским куратором и получили задание, сообщили в ФСБ.
Дима Иванов 27-01-2026 10:41
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Свердловской области троих граждан России, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры - подозреваемые оказались членами одной семьи.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Свердловской области задержаны граждане 1979, 1981 и 1984 годов рождения, которые планировали теракт на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, задержанные через Telegram инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб и получили от него задание.

Как следует из опубликованного ФСБ видео, среди задержанных - девушка и два ее брата. Девушка рассказала, что именно она вышла на связь с куратором украинских спецслужб, а затем привлекла к выполнению задания братьев.

Куратор по имени Сергей поручил ей провести фотосъемку релейных шкафов по отправленным координатам и поджечь один из них. Один из братьев уточнил, что шкафы находились на железной дороге в Екатеринбурге в районе одного из заводов.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении терактов на территории Хабаровского края и Кабардино-Балкарской Республики.

#в стране и мире #Теракт #Свердловская область #Екатеринбург #фсб россии
