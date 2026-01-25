В Свердловской области предотвратили теракт на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Свердловской области троих граждан России, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры - подозреваемые оказались членами одной семьи.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Свердловской области задержаны граждане 1979, 1981 и 1984 годов рождения, которые планировали теракт на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, задержанные через Telegram инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб и получили от него задание.

Как следует из опубликованного ФСБ видео, среди задержанных - девушка и два ее брата. Девушка рассказала, что именно она вышла на связь с куратором украинских спецслужб, а затем привлекла к выполнению задания братьев.

Куратор по имени Сергей поручил ей провести фотосъемку релейных шкафов по отправленным координатам и поджечь один из них. Один из братьев уточнил, что шкафы находились на железной дороге в Екатеринбурге в районе одного из заводов.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении терактов на территории Хабаровского края и Кабардино-Балкарской Республики.