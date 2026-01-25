МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили технику и укрытия ВСУ на Сумском направлении

Российские беспилотники-камикадзе заходят на цели с малой высоты, маневрируя между складками местности.
27-01-2026 11:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

На кадрах видно, как операторы беспилотников последовательно поражают технику ВСУ, артиллерийские установки. Ликвидируется в том числе и вооружение иностранного производства, а также уничтожаются наземные робототехнические комплексы.

Отдельные эпизоды видео демонстрируют поражение элементов связи, пунктов управления беспилотниками, блиндажей и временных мест размещения личного состава. В одном из фрагментов зафиксировано уничтожение тяжелых украинских БПЛА типа «Баба-яга» - FPV-дроны выходят навстречу целям и поражают их в воздухе. Объективный контроль ведется с бортовых камер, что позволяет детально наблюдать момент попадания.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны поразили украинский танк Т-72. Помимо него, досталось и вражеским наземным роботам и средствам связи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #FPV-дроны #Сумское направление
