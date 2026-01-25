Спасательное судно назовут в честь основателя «Центроспаса» Андрея Легошина

Спасательное судно назовут в честь ушедшего из жизни Андрея Легошина - одного из создателей отряда «Центроспас» и заслуженного спасателя России. Об этом «Звезде» рассказал президент общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев.

«Мы назовет одно из спасательных судов его именем, чтобы в эфире всегда звучало: "На помощь людям идет Андрей Легошин"», - объяснил Дударев на церемонии прощания с известным спасателем.

Коллега назвал Легошина человеком-легендой, который останется в сердцах спасателей. Он много привнес в дело спасателей, его предложения помогли привести к современным требованиям нормативную базу для защиты людей и территорий и безопасным работам для самих спасателей, подчеркнул Дударев.

«В чрезвычайной ситуации спасатель всегда должен в первую очередь обеспечить безопасное пространство для себя, чтобы иметь возможность спасти людей - это первое правило, которому он учил», - вспоминает президент Российского союза спасателей.

В понедельник стало известно, что заслуженный спасатель России Андрей Легошин ушел из жизни, ему было 63 года. Он известен как один из основателей отряда «Центроспас», который Легошин возглавлял с 1996 по 2003 год.

Спасатель принимал участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Армении, Иране и Турции. Награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», персональным знаком «За честь и доблесть».