МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше заявили, что страна не в силах выделить $1 млрд Совету мира

По словам министра финансов, в госбюджете Польши не предусмотрены такие траты.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 09:02
© Фото: IMAGO, MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON, Global Look Press

В государственном бюджете Польши нет одного миллиарда долларов, который надо внести в Совет мира президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил министр финансов Анджей Доманьский.

«Такая сумма не предусмотрена в государственном бюджете», - сказал он.

Доманьский добавил, что у Польши «есть более важные задачи для финансирования, чем участие в этом Совете». По его словам, подобного рода соглашения требуют одобрения от Совета министров, но на сегодняшний день этого нет.

Накануне Дональд Трамп подписал устав Совета мира по сектору Газа. Церемония учреждения состоялась в Давосе. Участие принимали лидеры 19 государств, включая президентов Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии.

Совет мира создан в рамках соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа. Помимо этого, организация направлена на предотвращение и урегулирование конфликтов в других регионах.

#в стране и мире #Польша #Трамп #сектор Газа #взнос #«Совет мира»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 