В Польше заявили, что страна не в силах выделить $1 млрд Совету мира

В государственном бюджете Польши нет одного миллиарда долларов, который надо внести в Совет мира президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил министр финансов Анджей Доманьский.

«Такая сумма не предусмотрена в государственном бюджете», - сказал он.

Доманьский добавил, что у Польши «есть более важные задачи для финансирования, чем участие в этом Совете». По его словам, подобного рода соглашения требуют одобрения от Совета министров, но на сегодняшний день этого нет.

Накануне Дональд Трамп подписал устав Совета мира по сектору Газа. Церемония учреждения состоялась в Давосе. Участие принимали лидеры 19 государств, включая президентов Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии.

Совет мира создан в рамках соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа. Помимо этого, организация направлена на предотвращение и урегулирование конфликтов в других регионах.