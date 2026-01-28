Во Франции чиновникам запретят использовать американские платформы

Французским чиновникам запретят использовать для связи американские платформы. Как сообщает Politico, в список попали Google Meet, Zoom и Teams.

Вместо этого местные служащие будут общаться в национальной платформе для видеоконференций Visio. Это связано с желанием властей избавиться от зависимости в сфере связи и программного обеспечения от США.

Ранее во Франции уже запретили госаппарату использовать Whats App и Telegram. Это произошло в 2025 году.

Недавно президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот переписки с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Тот приглашал главу Белого дома поужинать, чтобы обсудить вопросы Гренландии и Украины.

До этого Макрон потребовал применить так называемую «торговую базуку» для противодействия мерам, введенным в отношении ЕС Трампом.