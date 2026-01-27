Захарова: отказ Германии от выплат всем блокадникам Ленинграда шокирует

Отказ Германии в выплатах всем жертвам блокады Ленинграда без дискриминации по национальному признаку повергает в шок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила в разговоре с ТАСС, что Германия уже многие десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, служившим в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах.

Выплаты получают также иностранные коллаборационисты гитлеровского режима, непосредственно причастные к блокаде Ленинграда, подчеркнула Захарова. По ее словам, под надуманными предлогами Германия осуществляет выплаты только блокадникам одной национальности - блокадникам-евреям.

Дипломат подчеркнула, что такая позиция Берлина возвращает к логике сегрегации, приведшей ко Второй мировой войне. Заявление Захаровой прозвучало в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее стало известно, что один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Хоменко скончался на 109-м году жизни в Канаде. Об этом сообщило посольство России в Канаде.