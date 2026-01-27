МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Канаде умер один из старейших участников обороны Ленинграда

Ветеран ушел из жизни в возрасте 109 лет.
Константин Денисов 27-01-2026 01:20
© Фото: rusembc, Telegram

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Хоменко скончался на 109-м году жизни в Канаде. Об этом сообщило посольство России в Канаде.

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко, последовавшей на 109-м году жизни», - говорится в сообщении.

Хоменко прошел всю войну полностью. Он участвовал в обороне Ленинграда и воевал до победы.

В посольстве выразили соболезнования близким умершего, а также отметили его вклад в передачу знаний и воспоминаний о войне молодежи с целью недопущения искажения исторической правды.

Хоменко был активным участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР. При этом в посольстве подчеркнули, что он оставался очень скромным и сильным человеком.

#в стране и мире #ВОВ #ветераны #Канада #оборона Ленинграда #утрата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 