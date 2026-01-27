В Канаде умер один из старейших участников обороны Ленинграда

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Хоменко скончался на 109-м году жизни в Канаде. Об этом сообщило посольство России в Канаде.

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко, последовавшей на 109-м году жизни», - говорится в сообщении.

Хоменко прошел всю войну полностью. Он участвовал в обороне Ленинграда и воевал до победы.

В посольстве выразили соболезнования близким умершего, а также отметили его вклад в передачу знаний и воспоминаний о войне молодежи с целью недопущения искажения исторической правды.

Хоменко был активным участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР. При этом в посольстве подчеркнули, что он оставался очень скромным и сильным человеком.