Герасимов заявил, что завершается освобождение Дробышево, Яровой и Соснового в ДНР

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что бойцы российской армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР. Слова военачальника приводит Министерство обороны Российской Федерации.

«Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях. Соединения и воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое, более 90% жилой застройки которых находятся под нашим контролем», - сообщил Герасимов.

Также, в ходе инспектирования группировки войск «Запад» первый заместитель министра обороны отметил, что с начала января 2026 года армия России успела освободить уже 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров территории. Бойцы ВС РФ продолжают вести активное наступление по всей лини фронта.

Помимо прочего, Герасимов рассказал о примерно 800 боевиках ВСУ, остающихся в окружении в блокированных районах Купянска. Несмотря на это, в окрестностях города был взят еще один населенный пункт - Купянск-Узловой. Сейчас в нем ведется зачистка и проверка кварталов.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.