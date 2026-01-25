МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: в блокированном районе у Купянска остается до 800 украинских боевиков

ВС РФ уже успели продвинуться дальше и взять под контроль близлежащий Купянск-Узловой.
27-01-2026 07:56
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency, Global Look Press


В блокированном районе у Купянска остается до 800 военнослужащих украинских подразделений. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск «Запад».

По словам первого заместителя министра обороны России, вооруженные силы РФ продолжают активно наступать на всех направлениях, а в районе недавно освобожденного Купянска был взят еще один населенный пункт - Купянск-Узловой. Сейчас в городе ведется зачистка и проверка кварталов, а на восточном берегу реки Оскол первая танковая армия продолжает уничтожение окруженных формирований противника.

Герасимов также отметил, что с начала января 2026 года ВС РФ освободили 17 населенных пунктов и больше 500 квадратных километров территории. Начальник генштаба подчеркнул, что в полосе своей ответственности группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на протяжении всего широкого фронта.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#ВС РФ #спецоперация #валерий герасимов #Генштаб РФ #инспектирование #СВО #купянск #Купянск-Узловой
