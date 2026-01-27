Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

Группировка "Запад" освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», - сказал он.

Глава Генштаба сообщил, что боевые действия сейчас идут в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. По его словам, в блокированном районе площадью примерно 4 на 6 километров остается до 800 военнослужащих украинских подразделений.

Герасимов также отметил, что первая танковая армия уничтожает окруженные подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол. По его словам, подразделения 6-й армии продолжают наступление в направлении Лозовой Первой и ведут уличные бои в Кутьковке в зоне ответственности группировки «Запад».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что с начала января войска освободили 17 населенных пунктов и свыше 500 квадратных километров территории.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.