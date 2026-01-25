МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Не менее 30 человек стали жертвами снежного шторма в США

Более 560 граждан страны остаются без света.
Тимур Юсупов 27-01-2026 07:03
© Фото: IMAGO, justjojo, Global Look Press

Как минимум 30 человек стали жертвами снежного шторма в США. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.

По имеющейся информации, за минувшие выходные на улицах одного лишь Нью-Йорка было найдено не менее восьми трупов. Отмечается, что смертельные случаи зафиксированы по всей стране.

«В числе погибших – два человека, сбитые снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе», - сообщают СМИ.

Также стало известно, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах из-за перебоев с электричеством более 560 тысяч человек лишены света и отопления.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы и снегопады затронули не только США, но и Российскую Федерацию. Так, суровой стихии не выдержали теплосети в Ростовской области. Проблемы с подачей отопления затронули четыре района, население которых составляет более 400 тысяч жителей. 

