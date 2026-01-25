МОК прислал приглашения на Олимпиаду еще четверым российским спортсменам

МОК прислал приглашения на Олимпийские игры 2026 года еще четверым российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В их число попали горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Ранее они были допущены профильными международными спортивными федерациями до участия в этапах Кубка мира и набрали необходимые квалификационные очки.

Таким образом, количество российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде, достигло 11 человек. Ранее приглашения от МОК получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

В свою очередь, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев подсчитал, что на Играх смогут выступить максимум 13 россиян. Все они будут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.