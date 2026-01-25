МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МОК прислал приглашения на Олимпиаду еще четверым российским спортсменам

Атлеты выступят на Играх в нейтральном статусе.
Константин Денисов 27-01-2026 23:57
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

МОК прислал приглашения на Олимпийские игры 2026 года еще четверым российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В их число попали горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Ранее они были допущены профильными международными спортивными федерациями до участия в этапах Кубка мира и набрали необходимые квалификационные очки.

Таким образом, количество российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде, достигло 11 человек. Ранее приглашения от МОК получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

В свою очередь, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев подсчитал, что на Играх смогут выступить максимум 13 россиян. Все они будут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.

#Спорт #Олимпийские игры #МОК #михаил дегтярев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 