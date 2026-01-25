МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда прогремел в Петербурге

Фейерверки были запущены в небо в 21:00 мск.
Глеб Владовский 27-01-2026 22:22
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел праздничный салют. Фейерверки были запущены в небо в 21:00 мск.

Как сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, 30 залпов произвели расчеты 85-мм орудий Д-44 у стен Петропавловской крепости. Всего принимали участие 200 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных этому событию.

#Салют #годовщина #Блокада Ленинграда #петропавловская крепость
