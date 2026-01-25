Киргизия подала в суд ЕАЭС иск к России из-за полисов ОМС для мигрантов

Киргизия подала в суд ЕАЭС иск к России из-за проблем выдачи полисов ОМС для членов семей мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) республики Азамат Муканов.

«Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами», - подчеркнул он в ходе выступления в парламенте страны.

По словам Муканова, Москва нарушает принятые в рамках ЕАЭС соглашения о предоставлении членам семей трудящихся доступ к обязательному медицинскому страхованию. Он также уточнил, что решение будет принято приблизительно через две недели.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует ужесточить миграционное законодательство. Среди инициатив - сокращение до 30 дней обязательного срока прохождения медосмотра мигрантами и оповещение МВД о выявленных инфекционных заболеваниях у приезжих.