МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дипломат заявил, что Россия не даст Польше забыть историю Холокоста

Ордаш напомнил, что ранее российская делегация на подобных мероприятиях была в числе главных выступающих.
Глеб Владовский 27-01-2026 21:26
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не допустит того, чтобы в Польше забыли историю Холокоста. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Он подчеркнул, что польские власти не приглашают российскую делегацию на такие мероприятия в связи с попытками сфальсифицировать историю. В то же время дипломат подчеркнул, что главное самим не забывать историю.

«Мы имеем дело с тем, что мероприятие нацелено на фальсификацию истории. Ни слова о том, кто на самом деле освобождал лагерь Аушвиц», - отметил он.

Дипломат напомнил, что российскую сторону регулярно приглашали на такие мероприятия. И именно РФ была в числе главных выступающих.

«Российская делегация раньше регулярно приглашалась на мероприятия по случаю дня памяти жертв холокоста. Мы были в числе главных выступающих. Но потом в Польше ветер подул в другую сторону», - добавил дипломат.

Напомним, 27-го января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. В годы войны там погибли миллион 400 тысяч человек, большинство из них были евреями.

Мероприятия в международный день памяти жертв Холокоста прошли во многих городах и странах. Традиционно, главное из них - у «стены смерти» в Аушвице, который находится на территории Польши. Участие приняли выжившие узники, а также иностранные делегации. Российскую в этот раз, как и последние несколько лет, на церемонию не пригласили. А накануне, в заявлении по случаю 81-й годовщины освобождения «лагеря смерти» Еврокомиссия ни словом не упомянула роль Красной армии.

#Холокост #концлагерь «Аушвиц-Биркенау» #наш эксклюзив #российская делегация #андрей ордаш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 