Россия не допустит того, чтобы в Польше забыли историю Холокоста. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Он подчеркнул, что польские власти не приглашают российскую делегацию на такие мероприятия в связи с попытками сфальсифицировать историю. В то же время дипломат подчеркнул, что главное самим не забывать историю.

«Мы имеем дело с тем, что мероприятие нацелено на фальсификацию истории. Ни слова о том, кто на самом деле освобождал лагерь Аушвиц», - отметил он.

Дипломат напомнил, что российскую сторону регулярно приглашали на такие мероприятия. И именно РФ была в числе главных выступающих.

«Российская делегация раньше регулярно приглашалась на мероприятия по случаю дня памяти жертв холокоста. Мы были в числе главных выступающих. Но потом в Польше ветер подул в другую сторону», - добавил дипломат.

Напомним, 27-го января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. В годы войны там погибли миллион 400 тысяч человек, большинство из них были евреями.

Мероприятия в международный день памяти жертв Холокоста прошли во многих городах и странах. Традиционно, главное из них - у «стены смерти» в Аушвице, который находится на территории Польши. Участие приняли выжившие узники, а также иностранные делегации. Российскую в этот раз, как и последние несколько лет, на церемонию не пригласили. А накануне, в заявлении по случаю 81-й годовщины освобождения «лагеря смерти» Еврокомиссия ни словом не упомянула роль Красной армии.