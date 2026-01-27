Минобороны запустило спецпроект к Международному дню памяти жертв Холокоста

К Международному дню памяти жертв Холокоста Минобороны России запускает мультимедийный проект «Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Рассекречены также инструкции и приказы германского командования, раскрывающие всю жестокость нацистов к мирному советском населению и партизанам.

В новом историко-познавательном разделе представлены акты о массовом зверском истреблении немецкими и румынскими захватчиками представителей групп населения по этническими социальным признакам: евреев, поляков, цыган, советских военнопленных, свидетельские показания о злодеяниях, чинимых нацистами в концлагерях, о зверствах литовской эсесовской организации «Смовчики», а также докладные записки, донесения, справки, информационные сводки, вырезки из газет, расследования военной прокуратуры и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году и приурочена к историческому событию - освобождению в 1945 году войсками 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), крупнейшего лагеря смерти.

14 июня 1940 года в концлагерь Освенцим, созданный на территории аннексированной Германией Польши, прибыл первый транспорт с заключенными. Оценки числа убитых в Освенциме разнятся от 1,1 млн до 2,5 млн человек. Точное количество жертв «фабрики смерти» установить невозможно, так как по мере приближения Красной Армии нацисты попытались скрыть следы своих преступлений: разрушили крематории, сравняли холмы на могилах, сожгли архивы, склады с одеждой и вещами пленных. Тем не менее только на шести уцелевших складах было обнаружено более 1,2 млн комплектов одежды, оставшейся от узников. Более 50 тыс. заключенных были угнаны в Германию.

27 января 1945 года 107-я стрелковая дивизия 60-й армии 1-го Украинского фронта, которой командовал полковник Василий Петренко, вошла в Освенцим. Согласно официальным документам, в Аушвице было освобождено более 7 тыс. заключенных. Среди них 180 детей, из которых 52-м не было и 8 лет.

«Мы обнимали и целовали наших освободителей. Мы плакали от радости, мы были спасены», - вспоминал на первом Франкфуртском процессе по Аушвицу освобожденный Красной Армией австрийский врач Отто Волькен.

Еще одна черная страница в истории Холокоста связана с концентрационным лагерем Треблинка. Он создавался в рамках акции «Рейнхард» – нацистского плана уничтожения евреев на территории польского генерал-губернаторства.

Сам лагерь включал три зоны: жилую, приемную и зону уничтожения. Последняя сначала представляла собой кирпичное здание с тремя газовыми камерами, позже к ним добавились еще десять.

«Железнодорожная ветка была проведена на территорию самого лагеря, и взору прибывающих эшелонами заключенных открывалась панорама, создающая видимость транзитной станции: перрон, указатели «На Белосток», «На Волковыск», «Касса», «Телефон-телеграф», «Расписание поездов» и т.д. Всей этой бутафорией немцы пытались скрыть истинное назначение этого чудовищного по своему замыслу и функции предприятия», - отмечается в расследовании военной прокуратуры 65-й армии.

2 августа 1943 года в лагере Треблинка-2 вспыхнуло восстание, ставшее одним из символов сопротивления нацистской политике геноцида. Часть узников сумела бежать, многие из них были пойманы и убиты, но 54 спасшихся смогли дать свидетельские показания после перехода территории под контроль Красной Армии. Сам лагерь, в котором за период с июля 1942 по август 1943 года было жестоко уничтожено более 800 тыс. человек, как и планировалось нацистами, был ликвидирован.

В исторической памяти одним из самых мрачных символов Холокоста остается трагедия Бабьего Яра. Здесь нацистской Германией и ее пособниками было убито около 150 тыс. человек. Однако эта чудовищная цифра составляет лишь десятую часть от общего числа жертв Холокоста на территории Советской Украины.

Кошмар Холокоста на Украине проявлялся не только в массовых расстрелах, как в Бабьем Яру, но и в создании сети концентрационных лагерей. Одним из таких мест был концлагерь в Славуте (Хмельницкая область), организованный нацистами в 1941 году. Он служил перевалочным пунктом и местом уничтожения для десятков тысяч человек.

«Славута, некогда цветущий украинский городок, с приходом немецко-фашистских захватчиков был превращен в центральный концентрационный лагерь. «Фабрика смерти» - так называли советские люди это страшное место. Два пути ожидали попавшего в этот ад - могила или немецкая каторга. Свыше 120 тыс. советских людей - военнопленных и мирных жителей - были убиты, замучены и истерзаны в «гросслазарете Славута» гитлеровцами», - приводятся цифры в статье «Лагерь пыток и смерти»

Еще одним трагическим, но малоизвестным местом в этой системе стал Дарницкий лагерь военнопленных, созданный немцами в пригороде Киева. В первые же дни оккупации Одессы командование румынских войск установило режим террора с многочисленными изъятиями имущества, грабежами, изнасилованиями и разрушениями. Как и ожидалось, еврейское население Одессы вскоре после установления румынской военной администрации стало мишенью новых правителей.

В общей сложности в лагерях Березовского и Доменевского районов Одесской области румынские и немецкие захватчики замучили, сожгли и расстреляли до 160 тыс. мирного населения.

Всего в годы Великой Отечественной войны на территории Украины нацистами было уничтожено более 1,5 млн евреев – четверть всех жертв холокоста в Европе. По мнению историков, трагедия достигла таких масштабов во многом благодаря участию в массовых убийствах местной полиции.

Международный день памяти жертв Холокоста - это глобальное напоминание о самой чудовищной трагедии в истории человечества, которая произошла на европейской земле в середине XX века.

Помнить об этом необходимо, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось. Именно в этом - главный смысл памятной даты, которая связывает прошлое, настоящее и будущее.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.