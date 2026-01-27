В Москве открылись 34-е Международные рождественские чтения

В Москве открылись 34-е Международные рождественские образовательные чтения. В этом году их посвятили темам просвещения и нравственности.

Участники обсудят, в том числе, вопросы воспитания подрастающего поколения. С основным докладом на торжественном пленарном заседании в Государственном кремлевском дворце выступил Патриарх Кирилл. Приветственное слово участникам и гостям чтений направил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Убежден, что рождественские чтения внесут ощутимый вклад в развитие и взаимодействие церкви, государственных и общественных институтов по разным направлениям деятельности, будут способствовать сохранению устоявшихся духовно-нравственных ценностей и укреплению морального духа военнослужащих, желаю вам успешной работы, плодотворного общения и всего наилучшего», - зачитал обращение замминистра обороны Виктор Горемыкин.

Отдельно он поблагодарил духовенство за поддержку российских военнослужащих и рассказал участникам Рождественских чтений о прошедшей накануне в Центральном доме армии конференции по защите православия и русского мира. Участие в ней приняли 500 военных священников. Многие специально приехали на мероприятие из зоны СВО.