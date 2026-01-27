Стрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи

Стрелки символических часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи. Это рекордно показатель, свидетельствующий о приближении ядерного апокалипсиса, следует из записи трансляции.
«До полуночи остается 85 секунд. Это самое близкое положение стрелок часов Судного дня за всю историю», - заявила президент и гендиректор «Бюллетеня ученых-атомщиков» Александра Белл.
Ранее стрелки символических часов Судного дня были на отметке 23:58.
Напомним, часы являются отражением уровня опасности ядерной войны и угроз, связанных с климатом. С помощью часов ученые оценивают вероятность начала мировой катастрофы.
