Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых штрафов ГИБДД

Мошенники стали обманывать россиян с помощью якобы неоплаченных штрафов ГАИ. О новой преступной схеме со ссылкой на МВД рассказало информационное агентство ТАСС.

Как стало известно правоохранительным органам, злоумышленники под видом сотрудников службы судебных приставов звонят на личные номера граждан и сообщают, что те якобы имеют неоплаченные штрафы ГИБДД, за которые уже начислены значительные пени. Дальше мошенники действуют по привычной схеме - жертву под предлогом проверки озвученной информации просят войти на портал «Госуслуги», попутно назвав преступникам код из СМС-сообщения.

Заполучив доступ к аккаунту доверчивого гражданина, злоумышленники обрывают связь, а после вновь звонят потерпевшему, но в этот раз под видом сотрудников Росфинмониторинга или ФСБ, и начинают запугивать его, что деньги с его банковских карточек в любую минуту могут попасть в руки преступников и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Если жертва вновь ведется на уловку мошенников, у нее вымогают все имеющиеся средства и вновь обрывают связь - на этот раз насовсем.

Ранее в МВД также сообщали, что в последнее время наиболее технически подкованные мошенники стали маскироваться под портал «Госуслуги», не только имитируя логотип сайта, но и давая потенциальным жертвам советы не сообщать коды из СМСи-сообщений.