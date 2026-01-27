МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Математик из РФ сумел решить считавшееся нерешаемым с XIX века уравнение

Уникальность данного уравнения заключается в том, что оно дифференциальное. То есть включает многие малозначимые факторы, которые позволят найти более точный ответ.
Глеб Владовский 27-01-2026 17:27
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

Российский математик сумел решить уравнение, которое с XIX века считалось нерешаемым. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Уточняется, что уравнение, над которым работал ученый из Нижнего Новгорода, не алгебраическое, а дифференциальное. То есть оно включает многие малозначимые факторы, которые позволят найти более точный ответ.

«Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем», - говорится в заявлении образовательного учреждения.

Отмечается, что подобные уравнения являются фундаментальными научными инструментами. Еще в 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль показал, что решить такие задачи через их коэффициенты, используя в том числе сложение и вычитание, невозможно.

Ранее сообщалось, что в России появится новый профессиональный праздник - День математика, который предлагается отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение отдал председатель правительства Михаил Мишустин.

#в стране и мире #математика #НИУ ВШЭ #уравнение #ученый из РФ
