Математик из РФ сумел решить считавшееся нерешаемым с XIX века уравнение

Российский математик сумел решить уравнение, которое с XIX века считалось нерешаемым. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Уточняется, что уравнение, над которым работал ученый из Нижнего Новгорода, не алгебраическое, а дифференциальное. То есть оно включает многие малозначимые факторы, которые позволят найти более точный ответ.

«Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем», - говорится в заявлении образовательного учреждения.

Отмечается, что подобные уравнения являются фундаментальными научными инструментами. Еще в 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль показал, что решить такие задачи через их коэффициенты, используя в том числе сложение и вычитание, невозможно.

Ранее сообщалось, что в России появится новый профессиональный праздник - День математика, который предлагается отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение отдал председатель правительства Михаил Мишустин.