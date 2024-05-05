В России появится День математика

В России появится новый профессиональный праздник - День математика, который предлагается отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», - сообщили в кабинете министров.
Министерству просвещения РФ поручили в течение двух месяцев выпустить соответствующий нормативный правовой акт.
Отмечается, что с инициативой о празднике в правительство России обратился ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.
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