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В России появится День математика

Его предлагается отмечать в день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.
Сергей Лебедев 2024-05-05 12:43:34
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России появится новый профессиональный праздник - День математика, который предлагается отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», - сообщили в кабинете министров.

Министерству просвещения РФ поручили в течение двух месяцев выпустить соответствующий нормативный правовой акт.

Отмечается, что с инициативой о празднике в правительство России обратился ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

#праздник #михаил мишустин #МГУ #й декабря #день математика #николай лобачевский
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