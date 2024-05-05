В России появится День математика

В России появится новый профессиональный праздник - День математика, который предлагается отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», - сообщили в кабинете министров.

Министерству просвещения РФ поручили в течение двух месяцев выпустить соответствующий нормативный правовой акт.

Отмечается, что с инициативой о празднике в правительство России обратился ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.