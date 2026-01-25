Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро

Россия требует освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого США захватили и вывезли из страны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков ответил на вопрос о готовности России предоставить убежище Мадуро, если он окажется на свободе. По его словам, первый и самый важный шаг - это освобождение президента Венесуэлы и его супруги. А что будет после этого - другой вопрос. Сейчас об этом говорить преждевременно, добавил замглавы МИД.

В федеральном суде Нижнего Манхэттена 5 января Мадуро заявил, что считает себя военнопленным. Рябков не стал комментировать, согласна ли Россия с такой позицией Мадуро.

США 3 января нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал эти действия военной агрессией. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу президента республики Венесуэлы Мадуро и его жены Силии Флорес.

Россия, Китай и ряд других стран осудили военную операцию США. Трамп заявил, что американцы будут временно управлять Венесуэлой. В частности, Вашингтон по-прежнему блокирует всю торговлю нефтью, которая происходит без их ведома. По словам и.о. президента Делси Родригес, американские военные угрожали убить ее саму, ее брата - спикера Национальной ассамблеи Хорхе, и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо за отказ сотрудничать.