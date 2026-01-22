Расчеты САУ «Гиацинт-С» разнесли украинские пункты управления беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на территории Днепропетровской области.

Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» из группировки войск «Восток». Цели были выявлены операторами разведывательных беспилотников. Данные для наведения орудий передавались в режиме реального времени.

Уничтожение вражеских дроноводов нарушило систему разведки и наведения ВСУ на участке, где действовали наши самоходки. Все это снизило возможности неприятеля по применению БПЛА в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» группировки войск «Север» 220-миллиметровыми реактивными снарядами поразил пункт управления украинскими дронами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.