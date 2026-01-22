МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты САУ «Гиацинт-С» разнесли украинские пункты управления беспилотниками

Цели поражались в Днепропетровской области, отметили в МО РФ.
22-01-2026 18:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на территории Днепропетровской области.

Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С» из группировки войск «Восток». Цели были выявлены операторами разведывательных беспилотников. Данные для наведения орудий передавались в режиме реального времени. 

Уничтожение вражеских дроноводов нарушило систему разведки и наведения ВСУ на участке, где действовали наши самоходки. Все это снизило возможности неприятеля по применению БПЛА в Запорожской области. 

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» группировки войск «Север» 220-миллиметровыми реактивными снарядами поразил пункт управления украинскими дронами

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #запорожская область #Гиацинт-С #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 