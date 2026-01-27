МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тимошенко заочно обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Экс-премьер Украины была объявлена в международный розыск в 2024 году.
Глеб Владовский 27-01-2026 16:27
© Фото: РИА Новости

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко заочно обвинили в распространении фейков о российских военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«Она заочно обвиняется по п. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - цитирует заявление Life.

Отмечается, что еще в 2024 году Тимошенко объявляли в международный розыск. Тогда же было решено заочно арестовать ее.

Ранее сообщалось, что за Тимошенко внесли весь залог в размере 33 миллионов гривен (около 767,6 тысячи долларов). Такую меру пресечения для нее выбрал суд по обвинению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в подкупе депутатов Верховной рады.

