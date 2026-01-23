За Тимошенко внесли залог в размере более $765 000

За лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли весь залог в размере 33 миллионов гривен (около 767,6 тысячи долларов). Такую меру пресечения для нее выбрал суд по обвинению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в подкупе депутатов Верховной рады.

Тимошенко заявляла, что не сможет предоставить такую сумму, потому что ее счета якобы арестовали. Залог за нее внесли поэтапно, уточнили украинские журналисты. Помимо этого, лидер «Батькивщины» обязалась сдать свои заграничные паспорта и не покидать пределы Киевской области. Суд также запретил ей обсуждать материалы дела с более чем 60 депутатами Верховной рады, большинство из которых представляют партию «Слуга народа» Владимира Зеленского.

НАБУ 14 января обнародовало аудиозапись разговора, предположительно, Тимошенко с одним из депутатов Верховной рады. На ней обсуждалась оплата голосования в парламенте. Сама депутат оспорила подлинность опубликованных НАБУ аудиозаписей, утверждая, что голос на них принадлежит не ей.

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на два гаража в Днепропетровске, шесть мобильных телефонов, компьютер и черновые записи Юлии Тимошенко. Помимо этого, суд конфисковал имущество, найденное во время обыска в офисе партии «Батькивщина». Также под арест попали три автомобиля, принадлежащие мужу Тимошенко, так как они находятся в совместной собственности. При этом банковские счета самой Тимошенко остались нетронутыми.