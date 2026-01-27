«Январский гром»: в России отмечают 82 года со дня снятия блокады Ленинграда

Артиллерийский салют из 324 орудий над Ленинградом. 27 января 1944 года в 20.00 командующий фронтом Леонид Говоров доложил в Ставку: «Город Ленинград полностью освобожден!». 82 года назад в этот день объявлено о снятии самой продолжительной и страшной в мировой истории блокады, которая продолжалась 872 дня.

День который навсегда остался в истории - и памяти Александры Петровны Лещук. Почти 900 дней и ночей она провела в осажденном Ленинграде. Постоянные обстрелы, бомбежки и страшный голод, но город выжил, несмотря на все попытки его уничтожить.

Тяжелый путь к Ленинградской победе прошел каждый житель осажденного города.Чтобы получить 125 граммов хлеба, юная Шура, как ее называли дома, каждый день вставала в 4 утра и занимала очередь в ближайшей булочной.

«Папа мой гонялся за кошкой, мои приятели ели и кошек, а я хотела поймать, и не поймала. И слава Богу - все равно бы не стала есть. А отец нашел голубочка, который замерз. И он принес этого голубка домой. Мы его общипали, положили в огромную кастрюлю - потом много воды, горсточку пшена - и варили суп», - рассказал житель блокадного Ленинграда.

Выживать в осажденном городе приходилось в нечеловеческих условиях. Женщин, детей и стариков - всех ленинградцев враг намеревался уничтожить до единого.

«Люди умирали прямо в нашей квартире - целая семья вымерла у моей приятельницы: умерли родители, и брат пропал без вести. И я сидя дома и смотря в окно, видела как подъезжали трехтонные грузовые машины, кузова, наполненные трупами», - рассказала жительница.

Своим приказом Гитлер запретил оставлять для мирных жителей выход из осажденного города. Голодом и холодом ленинградцев морили оккупанты из 12 стран - кроме немцев, австрийцы, испанцы, итальянцы, но особо отличились финны - они удерживали Ленинград в блокадном кольце с северной стороны.

В концлагерях созданных финскими солдатами смертность была еще выше, чем в немецких. Уже после выхода Финляндии из войны с СССР западные исследователи и журналисты активно пытались переписывать историю, продвигая миф о том, что интересы северных соседей не простирались дальше Сестрорецка. А на самом деле пытались захватить всю Карелию. Оккупировали Петрозаводск и Медвежьегорск. И даже зашли в Вологодскую область.

Финские оккупанты забрали на Карельском перешейке столько земли, сколько смогли. Например, ДОТ - Белоостровский «Миллионер» был захвачен финнами еще в сентябре 41-ого года. А само это место находится гораздо южнее - так называемой «старой» границы между Финляндией и Советским Союзом.

Остановить продвижение нацистов с севера удалось благодаря Карельскому укрепрайону. Там, где сейчас находится мемориал «Сад Мира», насмерть стояли соединения 21 и 23-ей армий Ленинградского фронта. Захватчики потеряли около 40% живой силы и техники. И тогда решили брать город на Неве измором. Уничтожение Ленинграда рассматривалось как первый шаг к созданию так называемой Великой Финляндии.

Самые безумные идеи великой Финляндии - это весь ареал расселения финно-угорских народов до Красноярского края - не за Урал, а даже дальше за Урал.

Город на Неве перестали бомбить и обстреливать только через год после прорыва блокады. Операция «Январский Гром» - Пушкин, Красное Село, Ропша и Красногвардейск молниеносно освобождены от нацистов. А враг отброшен на расстояние в 100 километров от города.

Почти 1 миллион и четыреста тысяч погибших мирных жителей. В 2022 году городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом. Боль, ужасы и лишения, которые прошли ленинградцы, навсегда останутся в их сердцах.